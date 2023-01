Osumljenec za napad v Španiji že dlje časa pod nadzorom policije

Moški, ki je v sredo z mačeto napadel vernike v dveh cerkvah na jugu Španije, pri čemer je ubil cerkovnika in ranil še štiri ljudi, je bil že nekaj časa pod drobnogledom policije zaradi možne radikalizacije, je danes potrdilo špansko notranje ministrstvo. Hkrati je sporočilo, da je nezakonito bival v državi in da so ga nameravali izgnati.

Osumljenec, ki naj bi bil 25-letni Maročan, je v sredo po navedbah očividcev v mestu Algeciras najprej vdrl v cerkev San Isidro in pri tem vzklikal »za Alaha« ter pozival zbrane, naj prevzamejo islamsko vero. Duhovnika je ranil z mačeto, nato pa stekel v bližnjo cerkev La Palma in tudi tam grozil vernikom.

Cerkovnik se je menda spravil na napadalca in mu sledil na ulico, kjer ga je napadalec smrtno ranil. Maročan je poskušal vstopiti tudi v tretjo cerkev, vendar so bila vrata zaklenjena. Kmalu zatem ga je aretirala policija, ki je danes tudi vdrla v njegov dom. Po poročanju lokalnih medijev je Maročan živel v bližini cerkva, ki sta med seboj oddaljeni le 300 metrov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je danes dejal, da še ni mogoče reči, ali je bil napad teroristične narave, vendar je potrdil, da ni bilo vpletenih nobenih tretjih oseb. Motiv napada za zdaj še ni znan.

Župan mesta Algeciras José Ignacio Landaluce je obsodil napad in v mestu s približno 120.000 prebivalci odredil dan žalovanja. Napad je prav tako obsodila muslimanska skupnost v mestu. Opoldne se je pred cerkvijo La Palma zbralo na stotine ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.