Osumljenec za spolni napad pobegnil skozi okno sodišča

Novogoriški policisti so potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja in premoženjsko kaznivo dejanje, katerih je utemeljeno osumljen tuji državljan. Policisti so osumljenca prijeli in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, a je osumljeni po zaslišanju odprl okno, skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil.

Pobeg se je zgodil na Okrožnem sodišču v Novi Gorici, kamor so po prijetju in pridržanju policisti privedli osumljenca pred tamkajšnjega dežurnega preiskovalnega sodnika.

Slovenske novice neuradno navajajo, da gre za migranta iz Alžirije, žrtev njegovega dejanja je bil menda deček.

»V tem trenutku lahko zgolj potrdimo, da na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavamo kaznivo dejanje spolno nasilje po tretjem odstavku 171. člena kazenskega zakonika in premoženjsko kaznivo dejanje, katerih je utemeljeno osumljen tuji državljan,« so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Dodali so, da kljub intenzivnemu iskanju osumljenca še niso izsledili.

Pri tem poudarjajo, da morajo pri javnem komuniciranju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost spoštovati pravice žrtve do zaščite njene identitete in njene dobrobiti.