    Črna kronika

    Osumljenec za umor vplivnice ostaja v avstrijskem priporu

    Slovenski državljan je osumljen, da je novembra lani zadavil svojo nekdanjo partnerko, jo spravil v kovček in zakopal.
    Truplo 31-letne avstrijske vplivnice so decembra našli v Sloveniji v gozdu v okolici Majšperka. FOTO: Zaslonski posnetek
    Truplo 31-letne avstrijske vplivnice so decembra našli v Sloveniji v gozdu v okolici Majšperka. FOTO: Zaslonski posnetek
    STA
    15. 1. 2026 | 15:26
    15. 1. 2026 | 15:31
    1:32
    Slovenski državljan, ki je osumljen umora nekdanje partnerke, 31-letne avstrijske vplivnice iz Gradca, ostaja v priporu v Avstriji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Slovenec je decembra lani priznal umor Avstrijke, katere truplo so po tednu dni iskanja našli v Sloveniji.

    Slovenec, osumljen povezanosti z izginotjem Avstrijke, je bil izročen Avstriji

    Po navedbah predstavnika državnega tožilstva v Gradcu je obravnava o pregledu pripora potekala danes. Slovenski državljan je osumljen, da je novembra lani zadavil svojo nekdanjo partnerko, jo spravil v kovček in zakopal v Sloveniji, navaja APA.

    Truplo 31-letne avstrijske vplivnice so decembra v Sloveniji v gozdu v okolici Majšperka našli po tednu dni iskanja, predhodna ugotovitev obdukcije v Gradcu pa je pokazala, da je umrla zaradi zadušitve. Preiskava je pokazala tudi poškodbe na glavi. Za vzrok smrti so zatem oblasti navedle uporabo izjemne sile na vratu žrtve.

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Umor je priznal slovenski državljan, njen nekdanji partner, ki so mu po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo takrat odredili pripor.

    Novice  |  Slovenija
    Steafnie PieperumorAvstrija

