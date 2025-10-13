Osumljenega za spolni napad na mladoletnika išče tudi italijanska policija

Generalni direktor policije Damjan Petrič je potrdil, da pripornika, ki je minuli teden pobegnil skozi okno novogoriškega okrožnega sodišča, iščejo zaradi spolnega nasilja nad mladoletno osebo. Policija pri njegovem iskanju sodeluje z italijanskimi kolegi, saj obstaja velika možnost, da je pobegnil čez državno mejo v Italijo.

Tujega državljana sta med kaznivim dejanjem opazila policista, ki sta prejšnji ponedeljek pregledovala območje zapuščene stavbe sredi mesta. »Gre za najhujše kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno zoper mladoletnika in je zato še toliko bolj zavržno,« je ob današnji slovesnosti ob postavitvi temeljnega kamna za novo policijsko postajo v Ajdovščini za medije pojasnil Petrič.

Napad preprečila policista

Kaznivo dejanje sta mu policista preprečila, v torek so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil iz drugega nadstropja in pobegnil. »Policija ga išče tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, če bi osumljenec dejansko prestopil državno mejo. Ko ga bomo dobili, ga bomo pospremili nazaj v pripor,« je povedal Petrič.

Dodal je še, da so vsi objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletji, neustrezni tako za delo v njih kot tudi zaradi varnosti."Tukaj bomo morali resno razmisliti, kakšne objekte imamo in kaj je tisto, kar je resnično pomembno za varnost oseb, ki tam delajo, kot tudi oseb, ki bi lahko pobegnile iz njih,"je dejal Petrič.

»Obsojam, da je prišlo do takega zavržnega kaznivega dejanja, in verjamem, da bo policija storila vse, da se ta storilec izsledi,« je v odzivu danes dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ob tem je še dodal, da varnost ni več samoumevna in da jo bodo morali zato vsi, tudi ostale javne institucije, zato bolj spoštovati.

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so za STA pojasnili, da so za pobeglo osebo izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP), »kar pomeni, da je pobegli predmet iskanja pristojnih varnostnih organov«.

»Sodišče je izdalo vse pravne instrumente, ki so v njegovi moči in služijo cilju prijetja osebe. Za primer prijetja pa je bila izdana tudi odredba za takojšnjo privedbo,« so še dodali.