    Črna kronika

    Osumljeni mladoletni napadalec na 82-letnika v hišnem priporu

    Razgovor so opravili tudi z drugima mladoletnikoma na kraju kaznivega dejanja na Savinjskem obrežju v Celju.
    FOTO: Oste Bakal
    FOTO: Oste Bakal
    STA
    9. 10. 2025 | 10:59
    9. 10. 2025 | 11:11
    1:48
    Mladoletnika z območja Policijske uprave (PU) Celje, osumljenega povzročitve hude telesne poškodbe 82-letnemu moškemu, ki je v soboto ponoči umrl v celjski bolnišnici, je policija v sredo privedla k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil hišni pripor.

    Osumljeni se je sicer v ponedeljek sam javil policiji. Kot so sporočili s PU Celje, so razgovor opravili tudi še z drugima dvema, na kraju kaznivega dejanja na Savinjskem obrežju v Celju prisotnima mladoletnikoma.

    Kot je znano, so mlajša fanta in dekle na Savinjskem nabrežju v Celju v soboto zvečer srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl.

    Medgeneracijsko nasilje

    Dijaška skupnost Celje medtem ocenjuje, da je šlo za medgeneracijsko nasilje. Kot so sporočili, z ogorčenjem in veliko skrbjo spremljajo novice o tragičnem dogodku ob Savinjskem nabrežju v Celju.

    »Nenehno smo mlajše opozarjali na medvrstniško nasilje, ki bo vodilo v dolgoročne posledice naše družbe, od sobote naprej pa moramo žal začeti razpravljati tudi o medgeneracijskem nasilju, ki smo mu bili priča ob Splavarjevem mostu na Savinjskem nabrežju,« so zapisali v dijaški skupnosti.

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    CeljePU Celjepolicijanasilje

    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Nemško županjo domnevno zabodla njena posvojena 17-letna hči

    Policija je pridržala njena posvojena otroka, 17-letno hčer in 15-letnega sina.
    9. 10. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Osumljeni mladoletni napadalec na 82-letnika v hišnem priporu

    Razgovor so opravili tudi z drugima mladoletnikoma na kraju kaznivega dejanja na Savinjskem obrežju v Celju.
    9. 10. 2025 | 10:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Prekinitev ognja v Gazi najverjetneje nocoj

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pasti visokogorja

    Tragedije v gorah: tanka meja med življenjem in smrtjo

    Letos rekordno število smrtnih žrtev – v 574 gorskih nesrečah je umrlo 46 ljudi. Gorski reševalci znova pozivajo: Premislite, kdaj, zakaj in kako v hribe.
    Tina Horvat 9. 10. 2025 | 10:00
    Preberite več
