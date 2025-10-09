Osumljeni mladoletni napadalec na 82-letnika v hišnem priporu

Mladoletnika z območja Policijske uprave (PU) Celje, osumljenega povzročitve hude telesne poškodbe 82-letnemu moškemu, ki je v soboto ponoči umrl v celjski bolnišnici, je policija v sredo privedla k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil hišni pripor.

Osumljeni se je sicer v ponedeljek sam javil policiji. Kot so sporočili s PU Celje, so razgovor opravili tudi še z drugima dvema, na kraju kaznivega dejanja na Savinjskem obrežju v Celju prisotnima mladoletnikoma.

Kot je znano, so mlajša fanta in dekle na Savinjskem nabrežju v Celju v soboto zvečer srečali starejšega moškega. Eden od fantov je moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl.

Medgeneracijsko nasilje

Dijaška skupnost Celje medtem ocenjuje, da je šlo za medgeneracijsko nasilje. Kot so sporočili, z ogorčenjem in veliko skrbjo spremljajo novice o tragičnem dogodku ob Savinjskem nabrežju v Celju.

»Nenehno smo mlajše opozarjali na medvrstniško nasilje, ki bo vodilo v dolgoročne posledice naše družbe, od sobote naprej pa moramo žal začeti razpravljati tudi o medgeneracijskem nasilju, ki smo mu bili priča ob Splavarjevem mostu na Savinjskem nabrežju,« so zapisali v dijaški skupnosti.