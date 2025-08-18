Osumljeni za krajo diamanta, vrednega več kot 20 milijonov evrov, za zapahi

Dubajska policija je danes sporočila, da je le nekaj ur po ropu prijela tri tatove, ki so ukradli dragoceni rožnati diamant v vrednosti 21,4 milijona evrov. Tatovi so dragulj ukradli trgovcu z diamanti, ki so ga pred tem zvabili v vilo na lažen ogled, kot potencialni kupci.

»Generalni štab policije v Dubaju je preprečil krajo zelo redkega rožnatega diamanta, vrednega 25 milijonov dolarjev,« je policija zapisala v izjavi, navaja tiskovna agencija Združenih arabskih emiratov WAM.

Po navedbah policije je skupina kriminalcev pod pretvezo ogleda potencialnega bogatega kupca v vilo zvabila trgovca z diamanti, ki je omenjen dragulj prinesel iz Evrope. Po prihodu trgovca v vilo, so mu diamant ukradli.

V manj kot osmih urah je dubajska policija ob pomoči specializiranih terenskih ekip in uporabi tehnologij umetne inteligence izsledila in aretirala tri osebe iz neimenovane azijske države, so še navedle lokalne oblasti.