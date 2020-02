Otrok na Krvavcu padel s sedežnice

Policisti so danes dopoldne na Krvavcu obravnavali padec otroka s sedežnice. Ko so ga prepeljali s smučišča do spodnje postaje žičnice, so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, po prvih podatkih pa ni huje poškodovan, so sporočili s kranjske policijske uprave.



Okoliščine kažejo, da se je med vožnjo s sedežnico premaknil preveč na rob sedala in po nekaj deset metrih vožnje zdrsnil pod zapiralo sedežnice, kjer ga je pred padcem v globino z rokami uspelo ujeti in zadržati dvema drugima smučarjema. Delavec smučišča je sedežnico takrat ustavil, pod njo pa so delavci na smučišču, mimoidoči in policist hitro raztegnili zaščitno mrežo, s katero so močno ublažili okoli desetmetrski padec proti tlom. Otroku so prvo pomoč nudili reševalci na smučišču. Tuja krivda je glede na doslej zbrana obvestila izključena.



Podatkov o ženski in moškem, ki sta otroka na sedežnici ujela in zadržala toliko časa, da se je pod njimi pripravila mreža za reševanje, policija nima in ju prosi, da se jim javita. Verjetno sta tujca. Brez njiju in prisebnih ljudi pod sedežnico bi se dogodek lahko končal drugače.