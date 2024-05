Otrok padel v jašek

Sinoči, okrog 22. ure, so bili na PU Maribor obveščeni o nesreči v okolici Markovcev, v kateri je bil udeležen otrok, ki je padel v jašek. S helikopterjem so poškodovanega otroka odpeljali v bolnišnico. Kljub zdravstveni pomoči je otrok žal umrl, so sporočili s PU Maribor.

Mariborski policisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin, ki so privedle do dogodka.