Otrok se je hudo poškodoval na toboganu v Moravskih Toplicah

S Policijske uprave (PU) Murska Sobota so sporočili, da se je pred dvema dnevoma na njihovem območju otrok poškodoval na kopališču. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, se je nesreča zgodila v Moravskih Toplicah. Otrok je bil v bazenu s tobogani.

V trenutku, ko je po toboganu drsela druga oseba, je otrok zaplaval proti iztočnemu delu tobogana, kjer sta z omenjeno osebo trčila. Otrok je bil v dogodku hudo poškodovan, odpeljali so ga v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti.

Dosedanje ugotovitve ne kažejo, da bi se poškodba zgodila zaradi storitve kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo po zaključku preiskave obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču, so pri tem dodali na PU Murska Sobota. Upoštevati je treba odredbe in navodila reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču. Prav tako je treba upoštevati postavljene oznake z opozorili za kopalce.