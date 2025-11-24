Otroka pobegnila od doma in napadla starejšo žensko

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da sta v nedeljo okrog 17. ure na Drnovem domnevno dva mlajša storilca oropala oškodovanko in pobegnila s kraja dejanja. Na kraj so prišli policisti.

Ugotovili so, da sta storilca potrkala na vrata hiše, v kateri prebiva oškodovanka. »Ko jima je odprla, jo je eden udaril, tako da je padla, potem pa sta vstopila v hišo in vzela denarnico z gotovino in dokumenti,« so zapisali pri PU Novo mesto.

Policisti so nemudoma začeli iskati storilca in na podlagi ugotovitev v večernih urah na območju Krškega izsledili in prijeli dva otroka, ki sta pobegnila od doma. Na policijsko postajo so poklicali starše in jih seznanili z ravnanjem otrok. Vse okoliščine policisti še preverjajo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo in center za socialno delo.