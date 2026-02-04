Otroka sta bila pri mami večkrat lačna in prezebla

Mladoletnika sta več let trpela v okolju, ki bi moralo biti zanju varno zatočišče.

Otroštvo, ki naj bi bilo obdobje varnosti in topline, je bilo za Primorkina mladoletna sinova obdobje pretepanja, strahu, lakote, premraženosti in zaničevanja. Po izpovedi starejšega sina tudi spolnih zlorab, ki naj bi jih od njegovega 12. leta izvajala nad njim. V lastnem domu sta bila žrtvi grozot, ki jih ne bi smel izkusiti noben otrok. Sinova je Primorka fizično in čustveno zlorabljala. Izrekli so ji pogojno kazen z varstvenim nadzorom. Dve leti bo morala obiskovati psihoterapevtske posvetovalnice. Njuna mama je bila na koprskem sodišču, na katerem se je postopek, zaprt za javnost, začel že leta 2022, obsojena na pogojno kazen, ker je skoraj šest let in pol, od januarja 2011 do junija 2018, hudo kršila svoje dolžnosti za zdrav telesni in duševni razvoj sinov ter prepoved telesnega ...