Goljufija po poplavah: prejeli 375.000 evrov za nikoli opravljena dela

Kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali pravic in pomoči pri tem ovadili osebo iz ene od koroških občin in osebo iz gospodarske družbe. Po navedbah kriminalistov gospodarska družba ni opravila naročenih intervencijskih del po poplavah avgusta 2023, kljub temu pa prejela 375.000 evrov plačila.

Po ugotovitvah kriminalistov oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete iz sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje sta osumljeni osebi kaznivo dejanje storili v prvem mesecu po uničujočih poplavah avgusta 2023, ko sta z zlorabo instituta interventnih ukrepov v množico računov za vrsto opravljenih intervencijskih del v prizadeti občini dodali lažni račun v znesku dobrih 375.000 evrov z DDV za dela, ki niso bila nikoli opravljena.

Po navedbah kriminalistov je občina v dneh po uničujočih poplavah gospodarski družbi izdala naročilo za izvedbo nujnih intervencijskih del na več različnih lokacijah, ki so po vsebini predstavljala nakladanje, transport in planiranje mulja in prodnatih nanosov, dobavo in planiranje tampona z utrjevanjem in izdelavo začasnih zložb kamen-beton in suhih zložb, namenjenih stabilizaciji nestabilnih brežin. Po specifikaciji računa, izstavljenega občini, naj bi bila dela opravljena med 7. in 16. avgustom 2023.

A kriminalisti so ugotovili, da dela niso bila opravljena. V predkazenskem postopku so za dokazovanje očitanega kaznivega dejanja materialne dokaze ob klasičnih metodah dela pridobivali tudi s prikritimi metodami dela.

»S tem so uspeli dokazati, da osumljena oseba iz gospodarske družbe v navedenem času, niti kasneje, nobenega od del, navedenih v specifikaciji računa, ni opravila, druga osumljena oseba pa je kljub vedenju, da naročena dela niso bila opravljena, prejeti račun po izdanem naročilu zavestno in hote potrdila v plačilo, s čimer je gospodarski družbi pridobila premoženjske koristi v višini plačanega računa,« so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Kriminalist so predkazenski postopek zaključili v teh dneh in na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu podali kazensko ovadbo. Kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu kazenskega zakonika je osumljena oseba iz ene od koroških občin, pomoči pri tem pa oseba iz gospodarske družbe, ki je nudila pomoč pri storitvi očitanega kaznivega dejanja.