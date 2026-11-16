Oven planinca pregnal na drevo, tam sta čakala dve uri

V Gorski reševalni službi Kranj so zapisali, da je poziv na intervencijo sprva zvenel kot pomota ali celo šala, a so telefonska preverjanja hitro potrdila, da gre zares. Dva planinca, ki sta se odpravila proti Tolstemu vrhu v občini Kranj, sta namreč naletela na izjemno razjarjenega ovna, ki jima je zaprl pot.

Žival je bila tako napadalna, da sta se planinca pred njenimi napadi morala rešiti s plezanjem na drevo. Oven se tudi zatem ni umiril, temveč je še naprej vztrajno butal v drevo. Pri tem naj bi si celo odlomil del roga.

Po približno dveh urah obleganja je oven vendarle nekoliko popustil. Planinca sta izkoristila priložnost, se spustila z drevesa in se med drevjem previdno umaknila na varno.

Ko so gorski reševalci prispeli do njiju, nevarnosti ni bilo več. Planinca so nato s terenskim vozilom prepeljali v dolino, intervencija pa se je končala brez poškodb.