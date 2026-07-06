Padajoči kamen v Triglavski severni steni poškodoval dve alpinistki

V Severni steni Triglava se je v nedeljo popoldne zgodila gorska nesreča, v kateri sta se poškodovali dve alpinistki. Poškodovani so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Nekaj po 17. uri je bila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, obveščena o nesreči na območju Triglava. Po doslej zbranih podatkih sta 40- in 49-letna plezalka v navezi plezali Slovensko smer v Severni steni Triglava.

Na območju Prevčevega izstopa je 49-letno plezalko, ki je plezala druga v navezi, zadel padajoči kamen. Zaradi udarca je izgubila ravnotežje, nato pa sta obe plezalki padli približno deset metrov globoko in se poškodovali.

Poškodovani so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Obe sta članici alpinističnih odsekov.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

V reševalni akciji so poleg posadke helikopterja sodelovali tudi gorski reševalci GRS Mojstrana.