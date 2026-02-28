Padalki v težavah na pomoč priskočil planinec, oba zgrmela 300 metrov globoko

V soboto dopoldne je padalki na Vrtači v bližini naselja Doslovče v občini Žirovnica pri vzletu sunek vetra zaprl padalo. Na pomoč ji je priskočil planinec, a neuspešno. Skupaj sta zdrsnila v južno grapo Vrtače približno 300 metrov globoko. Posredovali so gorski reševalci. Oba poškodovana so s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana.

Kot so v sobooto sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, je do nesreče prišlo tik pred 11. uro dopoldne. Takoj so bili aktivirani gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica, poškodovanca pa je na kraju oskrbela dežurna ekipa GRS Brnik.

V UKC Ljubljana je eno poškodovano osebo prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik, drugo pa helikopter Letalske policijske enote skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik.