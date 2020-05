Gorenjski policisti so preklicali iskanje Jeseničana, ki je steklo že 22. februarja. Kot je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj, je občanka včeraj na območju Mežakle našla truplo in o tem obvestila policijo.



Kriminalisti so ugotovili, da gre za pogrešanega Jeseničana. Okoliščine kažejo, da je padel čez višjo prepadno steno in zaradi poškodb umrl.