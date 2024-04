Padec s stene v Gradiški Turi usoden za 52-letno plezalko

Kot smo poročali že včeraj, so bili policisti novogoriške policijske uprave včeraj obveščeni o smrtni nesreči plezalke, državljanke Slovenije. 52-letnica se je pri plezanju v navezi pri padcu s stene v Gradiški Turi nad naseljem Gradišče pri Vipavi hudo poškodovala in kasneje podlegla telesnim poškodbam.

Na kraju so ugotovili, da sta omenjena plezalka s soplezalcem (oba člana enega od alpinističnih odsekov) v lastni režiji nekaj minut po 11. uri začela plezati v steni Gradiške Ture v sektorju imenovanem »Trije stebri«.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili s policije, je na višini okoli 25 metrov soplezalec napravil sidrišče, od tam dalje pa je soplezalka preplezala približno sedem metrov nad varovališčem, od koder jo je varoval soplezalec.

Plezalka je nato iz neznanega vzroka izgubila ravnotežje in zatem padla navzdol nekaj metrov mimo omenjenega varovališča ter obvisela na vrvi, bila je namreč privezana. Pri tem je utrpela hude telesne poškodbe glave in je bila v nezavesti, soplezalec je takoj poklical na pomoč reševalce.

Takoj po nezgodi so bili na kraj s strani pristojne službe napoteni reševalci GRS Tolmin – skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana – skupina Vipava (skupno 15 reševalcev GRS), poleg omenjenih gorskih reševalcev so bili na kraj napoteni tudi policisti PP Ajdovščina in policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica.

Ponesrečeno plezalko in 64-letnega plezalca, ki ni bil poškodovan, je zatem na težko dostopnem pobočju prevzela dežurna ekipa za posredovanje v gorah in ju s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v dolino, vendar ob priletu helikopterja v dolino plezalka ni več kazala znakov življenja. S strani zdravnika ZD Ajdovščina je bila kasneje odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.