Padec v vodnjak v Gorici usoden za dvanajstletnika

Mediji z druge strani slovensko-italijanske meje poročajo o tragediji, ki se je dopoldne zgodila v Gorici. Okoli 11. ure je med igro v okviru poletnih dejavnosti v tamkajšnjem parku palače Coronini Cronberg dvanajstletni deček padel v vodnjak. Padec v globino okoli 30 metrov je bil zanj usoden.Kot piše Primorski dnevnik, so na prizorišče nesreče takoj prišli gasilci, policisti in policijski forenziki, gorski reševalci in zdravstveno osebje. Prisoten je bil tudi goriški županReševalci so se spustili v globino, a se otrok ni več odzival. Okoliščine nesreče še preiskujejo. Po poročanju portala Udine.today se je deček povzpel na vodnjak zaradi iskanja v okviru igre lov na zaklad, nakar je menda pod njim popustila varovalna mreža.