Padel po pobočju čez skalni previs

Tudi zadnji konec tedna ni minil brez gorskih nesreč. V soboto se je hudo poškodoval planinec, ki je bil v gorah sam. Sreča v nesreči je bila, da ga je nekdo našel. Morali pa so pomagati tudi tujcema, ki sta precenila svoje sposobnosti in ju je ujela tema.

»Pozivniki so nam začeli zvoniti malo pred 15. uro. Planinec je med vzponom na Gradiško Turo padel nekaj metrov pod stezo in se huje poškodoval. Z dežurno ekipo z Brnika smo ga oskrbeli, ga imobilizirali na zajemalna nosila in pripravili za transport. S helikopterjem Slovenske vojske je bil odpeljan v šempetrsko bolnišnico,« so po hudi sobotni nesreči v gorah sporočili člani GRS Ajdovščina.

Prepeljali so ga v šempetrsko bolnišnico. FOTO: GRS Ajdovščina

Ujela ju je tema

Več podrobnosti nam je predstavil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. Pojasnil je, da so bili ob 14.39 obveščeni o nesreči 55-letnega pohodnika, ki se je sam povzpel po pohodni poti na Gradiško Turo. Tik pod vrhom, na približno 580 metrih nadmorske višine, mu je na krušljivem delu med vzponom po Furlanovi plezalni poti spodrsnilo, padel je levo po pobočju čez manjši skalni previs, nato se je kotalil še nekaj metrov. »Na kraju padca ga je našel naključni mimoidoči pohodnik in nemudoma poklical na pomoč reševalce,« smo izvedeli. Na podlagi dosedanjih ugotovitev je policija tujo krivdo izključila, o gorski nesreči so obvestili pristojne pravosodne organe. »Z ugotovljenimi dejstvi bomo pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je še sporočil Božnik.

Gorska reševalna zveza Slovenije pa je poročala o še enem reševanju planincev, ki ju je ujela tema. »Dva tuja, litovska planinca sta zaradi podcenjene zahtevnosti poti in pomanjkljive opreme v večernih urah obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 metrov,« so zapisali o nočnem reševanju članov GRS Mojstrana s Plemenic. S pomočjo helikopterja Slovenske vojske, ki je reševalce prepeljal na rob stene, so planinca na srečo locirali in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino. Reševanje se je končalo ob 5. uri zjutraj.

»Znova opozarjamo, da so dnevi vse krajši. Skrbno načrtujte pot, spremljajte vremenske razmere in poskrbite za primerno opremo,« so še sporočili.