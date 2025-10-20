Padel po pobočju čez skalni previs

Neomejen dostop | že od 14,99€
Tudi zadnji konec tedna ni minil brez gorskih nesreč. V soboto se je hudo poškodoval planinec, ki je bil v gorah sam. Sreča v nesreči je bila, da ga je nekdo našel. Morali pa so pomagati tudi tujcema, ki sta precenila svoje sposobnosti in ju je ujela tema.
»Pozivniki so nam začeli zvoniti malo pred 15. uro. Planinec je med vzponom na Gradiško Turo padel nekaj metrov pod stezo in se huje poškodoval. Z dežurno ekipo z Brnika smo ga oskrbeli, ga imobilizirali na zajemalna nosila in pripravili za transport. S helikopterjem Slovenske vojske je bil odpeljan v šempetrsko bolnišnico,« so po hudi sobotni nesreči v gorah sporočili člani GRS Ajdovščina.
Gorska reševalna zveza Slovenije pa je poročala o še enem reševanju planincev, ki ju je ujela tema. »Dva tuja, litovska planinca sta zaradi podcenjene zahtevnosti poti in pomanjkljive opreme v večernih urah obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 metrov,« so zapisali o nočnem reševanju članov GRS Mojstrana s Plemenic. S pomočjo helikopterja Slovenske vojske, ki je reševalce prepeljal na rob stene, so planinca na srečo locirali in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino. Reševanje se je končalo ob 5. uri zjutraj.
»Znova opozarjamo, da so dnevi vse krajši. Skrbno načrtujte pot, spremljajte vremenske razmere in poskrbite za primerno opremo,« so še sporočili.
