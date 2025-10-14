Padel s prevrnjene lestve in umrl

V ponedeljek opoldne se je 89-letniku iz Lokovca med vzpenjanjem na lesen podest gospodarskega poslopja prevrnila lestev, zaradi česar je z višine dveh metrov padel na betonska tla. Poškodovanca so z reševalnim vozilom prepeljal v bolnišnico v Šempetru. Kljub zdravniški oskrbi je 89-letnik umrl, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Takoj po nesreči so svojci 89-letnika poklicali reševalce. Na kraju so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki so poškodovanemu 89-letniku nudili prvo pomoč in ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Šempetru. Kljub zdravniški oskrbi je moški v bolnišnici umrl.

Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo za ugotovitev natančnega vzroka smrti. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tragične nezgode tujo krivdo izključili. O dogodku bodo policisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili s policije.