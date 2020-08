Partner poškodovane 44-letnice osumljen poskusa umora

Po tem, ko je policija po dveh dneh iskanja v petek prijela partnerja poškodovane 44-letnice , ki je bila huje opečena, so danes sporočili, da je glede na zbrana obvestila njen 47-letni partner osumljen kaznivega dejanja poskusa umora. Kot so zapisali z ljubljanske policijske uprave, je 47-letnik osumljen, da je po prepiru partnerico polil z vnetljivo tekočino in jo zažgal. Motiv zadejanje je po do sedaj zbranih podatkih maščevanje. Osumljencu je preiskovalna sodnica odredila pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.V sredo zvečer so bili policisti obveščeni o huje opečeni 44-letni ženski, ki jo je poškodovano na dvorišču našel njen sin . Odpeljali so jo v ljubljanski klinični center, kjer je poškodovana še vedno na zdravljenju, njeno življenje je ogroženo.