Partnerki je grozil z orožjem

Ptujski policisti so prijeli moškega, ki je bil že dolgo nasilen do partnerke. Kot so sporočili, so v teh dneh tako obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini, pri osumljencu pa so našli še nelegalno orožje.Petinpetdesetletnik je po pojasnilih policistov izvajal fizično in psihično nasilje nad 60-letno partnerko, in sicer tako, »da ji je z orožjem grozil, da jo bo ubil, in jo spravljal v podrejeni položaj«. Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča na Ptuju so pri njem opravili hišno preiskavo in mu zasegli puško ter kovinsko napravo v obliki pisala. To ...