»Upam, da se v sodni dvorani več ne vidimo,« je sodnica Maja Balažic ob koncu predobravnavnega naroka dejala Galu Deučmanu. »Ja, seveda ne,« ji je odgovoril. Dvaindvajsetletnik je priznal sodelovanje pri izsiljevanju 40-letnega Štajerca, je prvi poročal Večer. »Mislil sem, da lahko na lahek način zaslužim denar. Nisem razmišljal o škodi oškodovancu niti o posledicah zase. Mlad sem, preveč me je zaneslo,« je Deučman še izjavil na naroku za izrek kazenske sankcije na mariborskem okrožnem sodišču. Tožilka Tinka Berk je za Mariborčana predlagala dve leti in dva meseca zapora ter 2400 evrov stranske kazni. Ker je dejanje storil med preizkusno dobo zaradi obsodbe za povzročitev lahke telesne poškodbe, je zahtevala tudi preklic pogojne obsodbe in enotno kazen 27 mesecev zapora. »Ne gre ...