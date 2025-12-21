Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

Gradec • V petkovem dopoldnevu se je pred sicer nevpadljivo stolpnico v Gradcu trlo policistov ter drugih uradnih oseb, ki so skušali rekonstruirati dogodke izpred meseca dni, ko je v nedeljskem jutru 31-letni Slovenec Patrik M. prišel v stanovanje svojega bivšega dekleta, graške vplivnice Stefanie Pieper, in ji vzel življenje. V petek se je osumljenec iz pripora olisičen vrnil na prizorišče, da bi sodeloval v rekonstrukciji dogodkov, ki so ga pripeljali v graški pripor.

Imeli so tudi lutko in golfa

Skoraj dve uri in pol je Patrik pred preiskovalnim sodnikom, državnim odvetnikom ter drugimi preiskovalci opisoval, kaj vse se naj bi dogajalo usodne nedelje. Avstrijski kronisti niso spregledali, da so v stanovanje pokojnice odnesli tudi lutko, ki so jo najverjetneje uporabljali med poskusom razjasnitve osumljenčevih dejanj po smrti Stefanie, s katero sta bila v razmerju od leta 2019.

"Pri njej je šlo za ljubezen na prvi pogled, pri njemu pa na drugi pogled."

On je bil takrat natakar v prestižnem graškem lokalu, ona je pela, tam sta se spoznala, so pred nekaj dnevi začetek razmerja med Slovencem in Avstrijko pred šestimi leti povzeli v Kronen Zeitung: "Pri njej je šlo za ljubezen na prvi pogled, pri njemu pa na drugi pogled," naj bi novinarjem povedali znanci para. Patrik naj bi se kmalu vselil k Steffi, sprva naj bi delovala skrajno srečno. V naslednjih letih naj bi zveza bila stabilna, nato je pričelo prihajati do prekinitev zveze in vnovičnih začetkov. Zadnji razhod naj bi se pripetil le nekaj dni pred nedeljo, v kateri je umrla vplivnica.

Meglič je na rekonstrukciji bil s policijskimi lisicami na rokah. FOTO: Polizei.gv.at

Kronen je razkril tudi, da naj bi osumljeni kovček s truplom svoje bivše partnerke premaknil več kot enkrat: sprva naj bi ga zakopal na vrtu svoje babice, nato naj bi ga sprva skril pod listjem in vejevjem. Med nedeljo in ponedeljkom naj bi kovček vedno znova premikal, dokler ga ni zakopal v bližini pokopališča, kjer naj bi pred poldrugim desetletjem pokopali Patrikovega očeta. Takrat naj bi se Patrik nehal šolati v gimnaziji in skušal rešiti družinsko podjetje, a mu ni uspelo.

Svojega rdečega golfa z avstrijskimi tablicami je Meglič zažgal - na rekonstrukciji so opazili isti model pod blokom. FOTO: Policija

Na petkovi rekonstrukciji je bil opažen tudi istovrsten golf, v katerem je osumljeni prepeljal truplo v Slovenijo, preden je golfa zažgal. Preiskava se nadaljuje, za osumljenca velja domneva nedolžnosti. N