Pešca naj bi zbil in ga nato premaknil v grmovje

»Tudi pokojni bi se moral zavedati posledic in poskrbeti za svojo varnost. Njegov brat Franc tistega večera tudi ni vedel, kje je njegov varovanec in kaj počne. Bil je njegov skrbnik in vedel je, da Marjan ni mogel poskrbeti zase, da je imel težave s kolki, zato je verjetno, da ni mogel ravno hoditi. Brat bi moral poskrbeti za njegovo varnost,« je brez vsakršnega obžalovanja včeraj na sodišču zatrdil obtoženi. Šel je še dlje: »Tudi Marjan Bevc je tistega večera bil v alkoholnem stanju, iz gostilne pa je šel peš v Novo mesto. Hodil je približno dva kilometra od konca Novega mesta po neosvetljenem delu ceste, ob tem je prečkal izvoz in uvoz na avtocesti, po cesti, ki nima pločnika.«

Pokojni, doma iz Brezja pri Trebelnem, ki je zaradi hudih poškodb glave in prsnega koša umrl na kraju nesreče, je bil znan po tem, da je zelo rad pešačil.