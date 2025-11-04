Peško povozil na prehodu za pešce, nesreča zanjo usodna

Nekaj pred 16. 30 so policiste obvestili o hudi prometni nesreči na Šmarješki cesti v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v osebo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so ugotovili, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Mačkovca proti Novem mestu. Na Šmarješki cesti je na prehodu za pešce trčil v 56-letno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Novo mesto umrlo 13 ljudi (šest voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja, en potnik v tovornem vozilu in peška).