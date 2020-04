Pet Gruzijcev že od avgusta organizirano vlamljalo po Sloveniji

Skupina je delovala po vsej Evropi

Iz vlomljenih stanovanj so kradli predvsem gotovino in nakit.

Prejšnji teden so celjski policisti dopolnili seznam kaznivih dejanj skupine petih Gruzijcev, od katerih so tri sicer zaradi suma treh vlomov v Celju in Velenju prijeli in kazensko ovadili že 27. februarja. Sedaj so ovadbo dopolnili s sedemnajstimi dodatno preiskanimi vlomi in dvema dodatnima osumljencema, prav tako državljanoma Gruzije.Najprej so policisti na območju policijske uprave Celje 25. februarja prijeli tri osumljene Gruzijce, stare 33, 34 in 46 let. Vse tri so s kazensko ovadbo 27. februarja privedli na okrožno sodišče v Celju, kjer so 33-letnemu osumljencu odredili pripor, druga dva pa izpustili na prostost. Po podatkih, ki jih ima policija, sta omenjena zapustila Slovenijo. 2. marca 2020 so policisti na območju Policijske uprave Maribor odvzeli prostost še 33 in 45 let starima Gruzijcema, ki so ju policisti z območja policijske upraveKranj zaradi sumov štirih velikih tatvin – vlomov v stanovanja, privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa jima je odredil pripor.Kot je pokazala preiskava, so policisti uspeli prijeti precej zloglasno skupino, ki ni delovala samo v Sloveniji. »V omenjenem primeru je šlo za dobro organizirano mobilno kriminalno skupino, katere člani so masovno izvrševali vlome v različnih evropskih državah. V preteklosti so jih obravnavali že na območju Turčije, Španije, Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, Finske in drugod. V različnih državah so uporabljali dokumente z različnimi imeni,« sporočajo s policijske uprave Celje.O njihovem delovanju v Sloveniji pa so s PU Celje sporočili, da »so člani te skupine v stanovanja vlamljali le v večjih stanovanjskih blokih. V eni od hišnih preiskav je bil najden listič z imeni več celjskih ulic, kjer so vlome dejansko tudi izvršili. Osumljenci torej niso vlamljali priložnostno ali občasno, ampak zavestno in načrtno, zelo dobro organizirano in tudi vnaprej načrtovano. Trije od njih so vlome izvrševali izključno z lomljenjem cilindričnih vložkov ključavnic na vhodnih vratih stanovanj, dva sta v stanovanja vlamljala še s pomočjo specialnega vlomilskega orodja ter volnene nitke.«»Osumljeni ničesar niso prepuščali naključju. V vseh primerih so se skrbno prepričali, da občanov ni doma in sicer tako, da so na podboj vrat in na vratno krilo prilepili lepilo, ki je bilo skoraj neopazno. Če nihče ni odpiral vrat, je lepilo ostalo celo, kar je bil storilcem znak, da stanovalcev ni doma. Trije Gruzijci so v stanovanja vlamljali avgusta lani, druga trojica je v stanovanja vlamljala lani pred božično-novoletnimi prazniki. Glavnine vlomov, storjene od januarja do marca letos, sta osumljena Gruzijca, stara 33 in 45 let. V tem času sta v Celju vlomila v najmanj 14 stanovanj na Trubarjevi, Kajuhovi, Malgajevi, Ljubljanski, Škapinovi, Opekarniški in Podjavorškovi ulici.«Osumljeni so kradli pretežno gotovino in zlatnino, v nekaj primerih tudi moške obleke, torbe in kozmetiko. Z vsemi vlomi so povzročili za okoli 80.000 evrov materialne škode.