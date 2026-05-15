Pet Italijanov umrlo v najhujši potapljaški nesreči na Maldivih

Pet Italijanov je umrlo v nesreči med potapljanjem na Maldivih, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Po prvih informacijah naj bi nameravali raziskovati podvodne jame na globini okoli 50 metrov v atolu Vaavu.

Maldivska vojska je sporočila, da so eno truplo našli v jami približno 60 metrov pod gladino, preostali štirje potapljači pa naj bi bili prav tako tam. Reševalna akcija je zaradi zahtevnih razmer in velike globine ocenjena kot zelo tvegana.

Gre verjetno za najhujšo posamezno potapljaško nesrečo v zgodovini Maldivov, priljubljene turistične destinacije v Indijskem oceanu.

Atol je koralni otok obročaste oblike z laguno v sredini. FOTO: Reuters

Po poročanju lokalnih medijev so se Italijani potopili v četrtek dopoldne. Posadka potapljaške ladje jih je prijavila kot pogrešane, ko se niso vrnili na površje. Policija je navedla, da je bilo vreme na tistem območju, približno sto kilometrov južno od prestolnice Male, zelo slabo, izdano je bilo tudi rumeno opozorilo za plovbo.

Univerza v Genovi je kasneje sporočila, da so med žrtvami profesorica morske biologije, njena hči ter dva mlada raziskovalca.

Potapljaške in snorkljaške nesreče na Maldivih sicer niso pogoste, toda v zadnjih letih je bilo več smrtnih primerov. Lani decembra je umrla izkušena britanska potapljačica, leto prej pa je med snorkljanjem umrl japonski politik.