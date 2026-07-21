Peter Pogačar že pet let išče hčerko: Ne bom odnehal, dokler te ne najdem

Oče izginule Julije Pogačar je javno objavil daljšo čestitko za Julijin 15. rojstni dan, v kateri so izginulemu dekletu čestitali tudi drugi sorodniki in prijateljice. Pogrešana je od novembra 2021, ko jo je neznano kam odpeljala njena mama Melisa Smrekar, prej znana pod imenom Nataša Brumen. »Že skoraj pet let te neutrudno iščem, potujem po svetu in počnem vse mogoče stvari, da bi te končno našel. Ne bom odnehal, dokler mi ne uspe. Obljubim,« sporoča deklici njen oče.

Melisa Smrekar je zaradi suma kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe prišla celo na Europolov seznam najbolj iskanih ubežnikov EU Most Wanted.