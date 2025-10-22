Pet osumljencev, tudi mladoletniki, namerno povzročili trk vlaka

V zgodnjih jutranjih urah 19. avgusta je v bližini nivojskega prehoda čez železniško progo v Šmihelu pri Novem mestu vlak trčil v predmete, nastavljene na tire. Policisti Policijske postaje Novo mesto so po preiskavi ugotovili, da so storilci na progo namenoma namestili dva železniška tramova, ki sta bila odložena ob progi, saj so ju železničarji zamenjali.

Ob trčenju je enega izmed tramov odbilo, drugi pa se je zagozdil v prednji del vlaka in ga poškodoval. Na vlaku so bile v času nesreče štiri osebe, ki k sreči niso bile poškodovane.

Policistom je po številnih razgovorih in zbranih obvestilih uspelo identificirati pet osumljencev – dva polnoletna in tri mladoletne –, ki so z nevarnim dejanjem namenoma ogrozili železniški promet. Proti vsem bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Kazenski zakonik za tovrstno kaznivo dejanje določa kazen zapora do treh let za tistega, ki z uničenjem ali poškodovanjem prometnih naprav, postavljanjem ovir ali podobnim ravnanjem povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti.

Preiskavo je vodila Policijska uprava Novo mesto, so sporočili iz policije.