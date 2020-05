Petkova eksplozija v Žusterni posledica sosedskega spora

Petkova eksplozija v objektu v Žusterni je po ugotovitvah policije posledica sosedskega spora. 32-letni domačin je sosedom nastavil močnejšo petardo, kupljeno na črnem trgu. Njegov oče je to opazil in hotel petardo odstraniti, a je ta eksplodirala in ga pri tem hudo poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.



Eksplozija mu je močno poškodovala prste na rokah. Odpeljali so ga v UKC Ljubljana.



Policija je prijela osumljenca, odredili so mu pridržanje. Čaka ga ovadba zaradi kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in povzročitve hude telesne poškodbe.