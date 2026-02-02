Petletnica iz enega od ljubljanskih vrtcev je imela v žepu injekcijsko iglo

O dogodku je ravnateljica obvestila starše, po njenih besedah vseh 700, ter o tem seznanila tudi pristojne - MOL in Četrtno skupnost Dravlje. V obvestilu, ki so ga posredovali tudi kot pojasnilo zaradi širjenja informacij na družbenih omrežjih, so zapisali, da jih je starš v petek, 30. januarja, obvestil, da je imela deklica v žepu zaščiteno injekcijsko iglo (s pokrovčkom).

Dodali so, da je po pogovoru s staršem precej nejasnosti, kje naj bi deklica iglo dobila, ter poudarili, da so se otroci tisti dan in dan prej igrali na igrišču v naselju Dravlje med Kunaverjevo ulico 3 in 7, torej ne na vrtčevskem igrišču.