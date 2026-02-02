Po trčenju je z lesenim kijem grozil ponesrečenki, ta se je zaklenila v vozilo

V petek je 54-letni voznik povzročil dve prometni nesreči v okolici Postojne. Policija mu je na preizkusu alkoholiziranosti izmerila 0,84 miligrama na liter alkohola.

Voznik je najprej trčil v zadnji del osebnega avtomobila, s katerim se je pred semaforjem zaradi delovišča v Matenji vasi ustavila 24-letnica. Po trčenju je voznik izstopil iz vozila in z lesenim kijem hodil proti udeleženki nesreče. Voznica se je ustrašila in se zaklenila v vozilo.

54-letnik je nato na nadvozu čez avtocesto v semaforiziranem križišču začel prehitevati 49-letno voznico osebnega avtomobila, pri tem pa je trčil v zadnji del njenega vozila. Po trčenju je s kraja odpeljal v smeri Postojne. Policisti so pobeglega voznika na podlagi prijav prič nesreče izsledili na domačem naslovu.