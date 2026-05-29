Pijan in brez vozniške trčil v šolski avtobus: poškodovanih 14 otrok in pet odraslih

V sosednji Italiji odmeva nesreča, do katere je prišlo na Siciliji, v pokrajini Trapani na zahodu otoka. Kot navaja Ansa, voznik avtomobila, ki ni imel niti vozniškega dovoljenja niti zavarovanja, ni upošteval znaka stop. Silovito je trčil v šolski avtobus in ga prevrnil.

Poškodovanih je 19 ljudi, od tega 14 otrok, dva med njimi so s helikopterjem prepeljali v otroško bolnišnico v Palermu. Prvi ima zlom zapestja, drugi poškodbo trebuha. Med petimi odraslimi sta poškodovana dva učitelja.

V avtomobilu povzročitelja še noseča žena in pet otrok

Ob nesreči so posredovali gasilci iz enote Mazara del Vallo, policija, občinsko redarstvo oziroma lokalna policija ter več reševalnih vozil službe 118.

Po prvih ugotovitvah lokalne policije je bil povzročitelj nesreče 51-letnik brez vozniškega dovoljenja, njegovo vozilo pa ni bilo zavarovano. V avtomobilu so bili še njegova noseča žena in pet otrok. Tudi voznik je hospitaliziran.

V bolnišnici je tudi občinski uslužbenec, ki je vozil šolski avtobus. Voznik avtomobila je v bolnišnici opravil alkotest, ki je bil po poročanju Repubblice pozitiven. Po prvih ugotovitvah moški domnevno ni upošteval znaka stop, ki je bil dobro označen, nato pa je silovito trčil v šolski avtobus in ga prevrnil.