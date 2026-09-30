Pijan s 128 kilometri na uro divjal v naselju, kjer je omejitev 50

Policisti PP Ljutomer so v minulem tednu opravljali meritve hitrosti v naselju Presika. 29-letni voznik osebnega avtomobila je na delu ceste v naselju, kjer je s splošnim predpisom določena omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, vozil kar 128 kilometrov na uro.

Vozniku so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog pristojnemu sodišču.

»Vse udeležence v cestnem prometu znova opozarjamo na dosledno spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Hitrost vožnje je treba prilagoditi omejitvam, prometnim razmeram in svojim sposobnostim, za volan pa nikoli ne sedimo pod vplivom alkohola. Neprilagojena hitrost in alkohol sta še vedno med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč,« so še zapisali policisti.