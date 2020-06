Pijan s sopotnico trčil v prometni znak

Ljubljana – Z vseh koncev Slovenije so poročali o številnih nedeljskih nesrečah enoslednih vozil. Minuli konec tedna jih je bilo na cestah zaradi sončnega vremena veliko, samo na Gorenjskem, denimo, pa so se kar štirje zapletli v prometne nesreče.



»V Vadičah je mopedist s potnico na ovinku trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal nasproti. V Bohinju je motorist med prehitevanjem trčil v avtomobil, ki je polkrožno obračal. V Podkorenu je motorist s potnico v avtomobil pred seboj trčil zaradi prekratke varnostne razdalje. Na Jezerskem pa je motorist padel zaradi neprilagojene hitrosti vožnje,« je nesreče naštel Bojan Kos, tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj.

Na pomoč priletel helikopter

Tudi na Celjskem jih je bilo kar nekaj. V nedeljo ponoči nekaj minut pred pol tretjo je v Andražu nad Polzelo z motorjem padel moški in se poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico. Tam je končal tudi motorist, ki ga je okoli poldneva na Bežigrajski cesti v Celju zbil voznik osebnega vozila. Minuto po četrti popoldne je po poročanju republiškega centra za obveščanje v Podolševi v občini Solčava voznik z motociklom zdrsnil s cestišča in se poškodoval. Ponj je priletel helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo nujne pomoči na krovu.



Na Primorskem sta bili v nedeljo dve motoristični nesreči. Ob 18.45 sta pri Črnem Kalu trčila osebno vozilo in motorist, ki se je lažje poškodoval. Ob 21.02 pa je med Divačo in Senožečami motorist trčil v srno in se pri padcu poškodoval. Tudi njega so odpeljali v bolnišnico.



Ob 17.03 pa je počilo tudi na magistralni cesti v Domžalah, trčila sta motorist in osebno vozilo. Poškodovanca so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v UKC Ljubljana.

Kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje

O pravem objestnežu, ki si je poleg glob za številne prekrške prislužil še kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje, pa je poročal Miran Šadl, tiskovni predstavnik policijske uprave Maribor. Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 21.45 v Ločkem Vrhu, na lokalni cesti Osek–Benedikt, ko je 25-letnik vozil motorno kolo cross, na katerem je imel še 22-letno sopotnico. »Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometni znak in padel. Oba s sopotnico sta se lahko telesno poškodovala in so ju z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor,« je povedal Šadl. Pokazalo se je, da motor ni bil registriran in zavarovan, poleg tega pa ni bil niti tehnično brezhiben. Mladenič nima vozniškega dovoljenja, elektronski test pa je pokazal 0,94 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Ne on ne sopotnica nista uporabljala predpisane zaščitne čelade.