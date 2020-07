Pijani celo na motorju

Celje – Motoristi, mopedisti in kolesarji poleg pešcev veljajo za najbolj ogrožene udeležence v cestnem prometu, a policisti kljub temu ugotavljajo, da so tudi med pogostimi kršitelji v cestnem prometu. To je pokazal tudi poostren nadzor, ki so ga opravili v zadnjih dneh na območju policijske uprave Celje.



Kot je pojasnila tiskovna predstavnica policijske uprave Celje Milena Trbulin, so kontrolirali 405 motoristov ter mopedistov in ugotovili kar 118 kršitev cestnoprometnih predpisov. »Od 178 preizkušenih z alkotesti jih je 12 vozilo pod vplivom alkohola. Trije motoristi so vozili pod vplivom prepovedanih drog, 30 voznikov oziroma sopotnikov motornih koles in mopedov ni uporabljajo čelade. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vožnjo smo štirim voznikom zasegli motorna kolesa in mopede,« je povedala. Problematični tudi kolesarji

Skrb zbujajoče je po njenih besedah tudi obnašanje kolesarjev v prometu. »To poletje skorajda ni dneva, da ne bi poročali o njihovih poškodbah. V zadnjem tednu smo pri kolesarjih zaznali 79 prekrškov. Sedem od 47 kolesarjev, preizkušenih z alkotesti, je kolesarilo pod vplivom alkohola. Pri kolesarjih so še vedno najpogostejše kršitve vožnja po napačni strani vozišča ter vožnja z neprilagojeno hitrostjo in vožnja preblizu desnemu robu vozišča. »Ne pozabimo, da so posledice prometnih nesreč pri voznikih enoslednih vozil pogosto zelo hude. Lani sta na našem območju v prometnih nesrečah umrla dva kolesarja in trije vozniki motornih koles. Poskrbimo, da bo letos drugače,« sporoča.



Prav s celjske policijske uprave je prišlo tudi sporočilo o neznani kolesarki, ki je v soboto okoli 14.30 na Mariborski cesti v Celju povzročila nesrečo in odpeljala naprej. »Voznica kolesa z motorjem s sopotnico je vozila po kolesarski stezi Mariborske ceste iz smeri Aškerčeve ulice proti Škofji vasi. V bližini naslova Mariborska cesta 64 v Celju ji je nasproti po kolesarski stezi pripeljala neznana kolesarka in s srednjim delom kolesa trčila v pravilno vozečo voznico kolesa z motorjem,« je pojasnila Trbulinova.



Voznica kolesa z motorjem in sopotnica sta padli, kolesarka, ki je vozila po napačni strani, pa ju je le vprašala, ali sta v redu, in odpeljala naprej proti Aškerčevi ulici. »Kolesarka je bila stara med 50 in 60 let, vitka, svetlolasa ter oblečena v belo majico in temne hlače,« je še povedala Trbulinova. Policisti njo in priče pozivajo, naj se jim javijo.