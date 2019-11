Pijani vozijo predvsem moški

Moški letos povzročitelji vseh smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola

Ljubljana – Podatek, da skoraj 90 odstotkov prometnih nesreč pod vplivom alkohola povzročijo moški, je preveč zastrašujoč, da bi lahko ostali križem rok, menijo v Zavodu Vozim. V tretji sezoni njihove vseslovenske iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah so glas prevzele ženske, ki pozivajo k odgovorni vožnji brez alkohola.»Nekaj popitih kozarcev, potem pa vožnja z avtom marsikje na podeželju še vedno velja za 'kul' dejanje,« po poročanju STA meni direktor Zavoda Vozim. »Če želimo alkohol spraviti s cest, pa je naša naloga, da ustvarimo blagovno znamko, ki bo še močnejša, ki bo bolj 'kul' in bo imela jasno sporočilo, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj,« je opozoril.Povzročitelji vseh 28 smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola letos so bili moški, lani je od 22 smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola eno povzročila ženska.Po besedah vršilke dolžnosti direktorice Javne agencije RS za varnost prometatri od štirih prometnih nesreč povzročijo moški, ki so v zadnjih petih letih povzročili devet od desetih smrtnih prometnih nesreč. Policisti so letos zaradi vožnje pod vplivom alkohola v 91 odstotkih kaznovali moške.Znanstvene raziskave po njenem opozorilu ne potrjujejo posebnih vozniških prednosti pri enem ali drugem spolu. Glede na statistiko pa ženske manj tvegajo v prometu, so previdnejše in mirnejše, a hkrati pogosteje opravljajo več stvari naenkrat.z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je povedala, da moški v povprečju pijejo več in pogosteje ter začnejo piti pri nižji starosti. To lahko vodi k drugim tveganim vedenjem, denimo k vožnji pod vplivom alkohola, nasilju, tvegani uporabi drugih psihoaktivnih snovi in k tveganemu spolnemu vedenju.Zaradi izenačevanja družbenih vlog, pa tudi alkoholne industrije in industrije zabave pa je vse več tveganega pitja tudi med ženskami, predvsem med mladimi in visoko izobraženimi.