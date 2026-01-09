  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Policisti ustavili 31-letnika s kar 4,6 promila alkohola v krvi

    Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi nepravilne strani vožnje so mu izdali plačilni nalog.
    Policisti iz Kranja so 31-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, ki je po pravilno opravljenem preizkusu pokazal rezultat 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni, da je imel voznik v organizmu več kot 4,6 promila alkohola. FOTO: Leon Vidic
    Policisti iz Kranja so 31-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, ki je po pravilno opravljenem preizkusu pokazal rezultat 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni, da je imel voznik v organizmu več kot 4,6 promila alkohola. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    9. 1. 2026 | 13:05
    9. 1. 2026 | 13:44
    1:38
    S policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili okoli 10. ure obveščeni o vozniku, ki je z avtomobilom vozil nezanesljivo in obstal v križišču na območju Zgornjih Bitenj. Zato so na kraj napotili gorenjske prometnike, ki so voznika med vožnjo proti Škofji Loki ustavili.

    Policisti iz Kranja so 31-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti z elektronskim alkotestom, ki je po pravilno opravljenem preizkusu pokazal rezultat 2,20 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni, da je imel voznik v organizmu več kot 4,6 promila alkohola.

    Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi nepravilne strani vožnje so mu izdali plačilni nalog, zaradi vožnje pod močnim vplivom alkohola pa bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

    Pri tem so se gorenjski policisti zahvalili pozornemu udeležencu v cestnem prometu, ki je poklical na interventno št. 113 in s tem dejanjem morda komu rešil življenje. Alkohol in volan nikakor ne gresta skupaj, so še dodali v sporočilu za javnost.

    alkoholpijan voznikPU Kranjprometna varnost

