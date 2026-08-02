Planinca na območju Blejske koče pičila kača

Na območju Blejske koče je 75-letnega planinca pičila kača, so sporočili na Policijski upravi Kranj. Po prvih informacijah naj bi šlo za modrasa, edino strupeno slovensko kačo, katere ugriz lahko zahteva nujno zdravniško oskrbo.

Regijski center za obveščanje Kranj je bil o dogodku obveščen ob 11.18. Na kraj je bil napoten helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije (GRSZ) z Brnika, ki je poškodovanemu na kraju zagotovila prvo pomoč.

Po doslej znanih okoliščinah se je planinec med hojo po strmejšem terenu želel oprijeti veje, pri tem pa se je izkazalo, da gre za kačo, ki ga je pičila v prst na roki.

Zaradi suma ugriza modrasa so poškodovanega s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je deležen nadaljnje zdravstvene oskrbe.

Na Policijski upravi Kranj so pojasnili, da bodo dogodek ustrezno dokumentirali. Okoliščine nesreče še preverjajo.