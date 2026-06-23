Pilot Slovenske vojske o zaslepitvi z laserjem: Ne gre za nedolžne igrice

V Latkovi vasi je nekdo usmeril laser proti posadki na nujnem poletu. To skrajno nevarno početje je tudi kaznivo.

Le kaj je v petek zvečer okoli 22.30 rojilo po glavi za zdaj še neznanemu storilcu, da je z laserjem v Latkovi vasi pri Žalcu svetil naravnost v oči pilota helikopterja Slovenske vojske ravno v trenutku, ko je ta izvajal prevoz pacienta v UKC Maribor? Se je pri tem sploh zavedal, v kakšno nevarnost spravlja ne samo pilota helikopterja, ampak celotno posadko na njem? »Pilot je imel zaradi tega težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice,« so opozorili na Policijski upravi Celje. Pilot Slovenske vojske Matija Zupančič – na tem poletu ni bil – je bil v preteklosti tudi sam priča podobnemu dogodku. Pravi, da nikakor ne gre za nedolžne otroške igrice. »Gre za incident osvetljevanja z laserjem pri nočnem letenju. Zrakoplov je bil ...