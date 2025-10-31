Na Gorenjskem porast uporabe pirotehnike, policija opozarja na nevarnost

Na Gorenjskem policisti opažajo porast uporabe pirotehnike, ki je pogosto moteča in nevarna. V zadnjem času prejemajo več prijav iz Kranja, Škofje Loke, Tržiča in Radovljice, pri čemer so kršitelji pogosto mladoletniki.

Na Policijski upravi Kranj opozarjajo, da je posest in uporaba petard v Sloveniji prepovedana, prav tako uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, razen v dovoljenem obdobju med 26. decembrom in 1. januarjem. Prepoved velja tudi za uporabo v stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini šol, vrtcev, bolnišnic in na javnih prireditvah.

Policija opozarja, da nepremišljena uporaba pirotehnike lahko povzroči poškodbe, požare, škodo na infrastrukturi in stres pri živalih, poleg tega pa onesnažuje okolje. Starše pozivajo, naj otrokom ne dovolijo uporabe teh izdelkov.

Mladoletni storilci

V zadnjih dneh so policisti že izsledili več storilcev, vsi so bili mladoletni, stari 15 in 16 let. Kranjski policisti ob tem opozarjajo starše, naj prevzamejo odgovornost in poskrbijo za varnost svojih otrok. Občane prosijo, naj ob zaznavi kršitev pirotehnike takoj pokličejo na 113 in posredujejo opis storilcev, saj so hitre informacije ključne za uspešno ukrepanje.