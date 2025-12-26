  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Policija opozarja: mnogi še vedno pirotehniko uporabljajo neodgovorno

    Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja.
    Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov. FOTO: arhiv
    Galerija
    Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov. FOTO: arhiv
    STA
    26. 12. 2025 | 10:12
    26. 12. 2025 | 10:12
    3:08
    A+A-

    Pirotehniko v prazničnih dneh po ugotovitvah policistov mnogi kljub številnim opozorilom še vedno uporabljalo neodgovorno. Prepovedane pirotehnične izdelke so letos že zasegli tudi na območju Policijske uprave (PU) Koper. Kot so pojasnili za STA, je število s tem povezanih klicev na številko 113 v primerjavi z enakim obdobjem lani sicer podobno.

    image_alt
    Gorenjski policisti: Starši, ali vam je res vseeno za svoje otroke?

    »Klici se bodo stopnjevali ravno v prazničnih dneh, še posebej na silvestrovo,« je pričakovanja koprskih policistov glede pirotehnike povzel vodja sektorja uniformirane policije na PU Koper Loris Čendak.

    Pojasnil je, da evidence intervencij zaradi uporabe pirotehnike ne vodijo posebej, saj posamezne obravnave ob uporabi pirotehničnih sredstev evidentirajo glede na posledice dejanja. Med drugim jih razvrščajo med požare, kršitve javnega reda in miru, poškodovanja tujih stvari ter kršitve v zvezi z zakonom o zaščiti živali.

    V letošnjem prednovoletnem obdobju so na območju PU Koper v dveh primerih že zasegli manjšo količino prepovedanih petard. Podatki o zasegih pirotehničnih izdelkov za lani in predlani sicer kažejo na porast. Lani so jih zasegli 1451, kar je občutno več kot 840 zaseženih pirotehničnih izdelkov leta 2023.

    Vse več prijav

    Ob tem so zaznali porast prijav občanov. Ta trend je po navedbah policije prisoten tudi letos.

    Po zakonodaji je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Za vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije in so za fizične osebe prepovedana, ni kazniva zgolj njihova uporaba, temveč že sama posest.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    Ni pa dovoljeno pirotehnike kategorije F1 uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih v bližini bolnišnic, javnih prevoznih sredstvih in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja. Prav tako je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov.

    Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.

    Policisti so v obdobju od 1. decembra 2024 do 10. januarja letos na območju celotne Slovenije obravnavali 11 telesnih poškodb, ki so nastale kot posledica uporabe pirotehnike. Med njimi so bile tudi hujše.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Pirotehnika

    Uvoz pirotehnike rekorden, kljub prepovedim pokanje ne pojenja

    V Sloveniji decembra dobesedno v zrak poženejo za skoraj dva milijona evrov pirotehničnih sredstev. Nesreč je veliko.
    Mirt Bezlaj 15. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Petarde

    Ko gre pri pirotehniki kaj narobe, so posledice grozljive

    Policija svetuje: Ne kupujte doma predelane pirotehnike, prav tako je ne kupujte na spletu ali na črnem trgu.
    Špela Kuralt 8. 12. 2025 | 18:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Ko Kitajec emigrira, gre z njim kovček, v katerem je zapakirana identiteta

    Sodobna Kitajska je, na kratko povedano, tako nora, da potrebuje nov književni žanr.
    Zorana Baković 1. 2. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Eno najhujših božičnih neurij v zadnjem času, opozorilo o možnem tornadu

    »Pričakujemo hude, obsežne poplave. Ogrožena so življenja in premoženje,« je sporočila Nacionalna vremenska služba (NWS).
    25. 12. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Transatlantski razkol je popoln

    V času Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ki ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile.
    Project Syndicate 24. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pirotehnikapolicijapetardepoškodbaopozorilodecember

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zima

    Ozaveščen pohodnik je varen pohodnik: pozivi k boljši pripravi na zimske gore

    Najpogostejši vzrok nesreč ostajajo zdrsi, pogosto povezani z nepazljivostjo ali precenjevanjem razmer.
    26. 12. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po snežni pošiljki

    Na Štajerskem zaradi snega izpadi elektrike: nekateri že tri dni v temi

    Podatki Elektra Maribor na spletni strani kažejo, da je brez elektrike še vedno več kot tisoč odjemalcev.
    26. 12. 2025 | 11:46
    Preberite več
    Razno
    Deloindom

    Prenavljate dom? Arhitekti vam zdaj svetujejo brezplačno

    Brezplačno arhitekturno svetovanje na deloindom.si: strokovni nasveti za opremo in prenovo doma, tlorisne rešitve ter ideje za funkcionalen in lepši prostor.
    26. 12. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki in samskost

    So samski res nujno bolj osamljeni?

    Mirjana Ule pravi, da se najdejo srečne in nesrečne družine, srečni in nesrečni samski.
    26. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pokanje

    Policija opozarja: mnogi še vedno pirotehniko uporabljajo neodgovorno

    Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja.
    26. 12. 2025 | 10:12
    Preberite več
    Razno
    Deloindom

    Prenavljate dom? Arhitekti vam zdaj svetujejo brezplačno

    Brezplačno arhitekturno svetovanje na deloindom.si: strokovni nasveti za opremo in prenovo doma, tlorisne rešitve ter ideje za funkcionalen in lepši prostor.
    26. 12. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki in samskost

    So samski res nujno bolj osamljeni?

    Mirjana Ule pravi, da se najdejo srečne in nesrečne družine, srečni in nesrečni samski.
    26. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pokanje

    Policija opozarja: mnogi še vedno pirotehniko uporabljajo neodgovorno

    Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja.
    26. 12. 2025 | 10:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo