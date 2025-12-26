Policija opozarja: mnogi še vedno pirotehniko uporabljajo neodgovorno

Pirotehniko v prazničnih dneh po ugotovitvah policistov mnogi kljub številnim opozorilom še vedno uporabljalo neodgovorno. Prepovedane pirotehnične izdelke so letos že zasegli tudi na območju Policijske uprave (PU) Koper. Kot so pojasnili za STA, je število s tem povezanih klicev na številko 113 v primerjavi z enakim obdobjem lani sicer podobno.

»Klici se bodo stopnjevali ravno v prazničnih dneh, še posebej na silvestrovo,« je pričakovanja koprskih policistov glede pirotehnike povzel vodja sektorja uniformirane policije na PU Koper Loris Čendak.

Pojasnil je, da evidence intervencij zaradi uporabe pirotehnike ne vodijo posebej, saj posamezne obravnave ob uporabi pirotehničnih sredstev evidentirajo glede na posledice dejanja. Med drugim jih razvrščajo med požare, kršitve javnega reda in miru, poškodovanja tujih stvari ter kršitve v zvezi z zakonom o zaščiti živali.

V letošnjem prednovoletnem obdobju so na območju PU Koper v dveh primerih že zasegli manjšo količino prepovedanih petard. Podatki o zasegih pirotehničnih izdelkov za lani in predlani sicer kažejo na porast. Lani so jih zasegli 1451, kar je občutno več kot 840 zaseženih pirotehničnih izdelkov leta 2023.

Vse več prijav

Ob tem so zaznali porast prijav občanov. Ta trend je po navedbah policije prisoten tudi letos.

Po zakonodaji je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Za vsa ostala pirotehnična sredstva, ki so uvrščena v višje kategorije in so za fizične osebe prepovedana, ni kazniva zgolj njihova uporaba, temveč že sama posest.

FOTO: Jure Eržen

Ni pa dovoljeno pirotehnike kategorije F1 uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih v bližini bolnišnic, javnih prevoznih sredstvih in na površinah, kjer potekajo javna zbiranja. Prav tako je prepovedana predelava pirotehničnih izdelkov.

Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.

Policisti so v obdobju od 1. decembra 2024 do 10. januarja letos na območju celotne Slovenije obravnavali 11 telesnih poškodb, ki so nastale kot posledica uporabe pirotehnike. Med njimi so bile tudi hujše.