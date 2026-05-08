Ogrožanje otroka: policija ovadila 35-letnika, drogo bi lahko zaužil petletnik

S koprske policijske uprave so sporočili, da so postojnski policisti včeraj na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Kopru opravili osebno in hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu iz okolice Pivke.

Policisti policijske postaje Postojna so v preiskavi zasegli belo grudasto snov, zavitek z rjavo prašnato snovjo in grudasto snov rjavo-zelene barve, o katerih obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

Ob tem so zasegli še dve precizni tehtnici, več kosov manjših PVC zip vrečk za pakiranje, kovinsko žlico in nekaj manj kot tri tisoč evrov gotovine v različnih apoenih.

Predmete in snovi bodo poslali v forenzični laboratorij, kjer bodo naredili ustrezne kemijske analize. Po analizi pa bodo policisti na pristojno okrožno državno tožilstvo v Kopru proti 35-letniku podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1.

Drogo bi lahko pomotoma zaužil petletnik

Kot so ob tem dodali, so policisti ob preiskavi zaznali znake še enega kaznivega dejanja, in sicer zanemarjanja mladoletne osebe, saj se je bela sipka snov, o kateri domnevajo, da je prepovedana droga, nahajala v bivalnem prostoru, kje bi jo lahko petletnik pomotoma zaužil.

Zato bodo proti 35-letniku ob dodatnih obvestilih in dokazih ter utemeljenem sumu na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192. členu KZ-1.