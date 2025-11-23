Zaradi požara zaprta izolska picerija Gostilnica Gušt

Izolska picerija Gostilnica Gušt je zaradi požara zaprta, so z gostilne sporočili na njihovi facebook strani. »Težko najdemo besede ob novici, ki jo moramo deliti z vami. Naša gostilnica je zaradi požara trenutno zaprta. Največje olajšanje pa je, da nihče ni bil poškodovan — in za to smo neskončno hvaležni,« so med drugim napisali v objavi.

Dogodek jih je pretresel, v teh trenutkih pa so se zahvalili podpori gostov. »V naslednjih dneh bomo naredili vse, kar je v naši moči, da ponovno odpremo vrata in vam vrnemo občutek domačnosti, ki smo ga skupaj ustvarjali,« so zapisali. Zahvalili so se za razumevanje, solidarnost in lepa sporočila.