Plačal Črnogorce, da bi pretepli hčerino prijateljico, ki se je razšla s fantom

»Ja, sodnica, vse priznam. Prostovoljno, seveda, sodnica. In vse sem razumel, ja. Razumem tudi, da ne morem preklicati priznanja, sodnica. A premoženjskopravni zahtevek če priznam? Ne, to pa ne. Niti centa ne priznam! Niti čokoladice ne priznam!« je bil nejevoljen, a sila zgovoren, 44-letni Aleš Kovačič iz Bušeče vasi pri Cerkljah ob Krki. Aleš Kovačič je bil že večkrat zaprt, tudi zaradi izsiljevanja. Sodnica je sprejela njegovo priznanje krivde. Na podlagi številnih dokazov ga je obsodila na 20 mesecev zapora. V krško sodno palačo se je oglasil iz novomeškega pripora in bil z vsiljivim govoričenjem tako moteč, da mu je morala sodnica Ester Žnidaršič nekajkrat izklopiti mikrofon, saj sicer ne bi mogla voditi postopka. Je pa ob koncu namenil pomenljivo sporočilo, v resnici kar grožnjo, ...