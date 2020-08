Plačala varščino in odšla na prostost

Ljubljana – Pred enim letom so hrvaške oblasti zaradi tihotapljenja mamil priprle slovenska državljana Polonco in Simona Noseta z Vrhpolj pri Kamniku, kmalu pa sta se zakonca znašla tudi na tnalu naših organov. Pred dnevi je specializirano državno tožilstvo (SDT) proti 37 članom združbe, v kateri naj bi sodelovala, vložilo obtožnico.Nosetova sta bila po prepričanju SDT del dobro organizirane in precej velike kriminalne združbe, ki naj bi od jeseni 2017 z mamili trgovala v več državah. Racije so tako potekale ne le v Sloveniji, ampak tudi na Hrvaškem. Samo v hišnih preiskavah na območju Ljubljane, Celja in Maribora so ...