Planinca zaradi Google Maps zatavala v stenah pri Grdem grabnu

Reševalce Gorske reševalne službe Kranj so včeraj ob okoli 13.30 zapiskali pozivnik. Odpravili so se reševat dva zaplezana planinca, ki sta se izgubila nad Suhadolnikom v okolici Taške v občini Preddvor.

»Po vnosu koordinat v telefone se nam je njuna lokacija zdela vse bolj nerazumna — kako bi se lahko znašla tako globoko v steni pri Grdem grabnu? Ko smo izvedeli, da sta za iskanje poti uporabljala Google Maps, je bila stvar jasna,« so na družbenem omrežju reševalno akcijo komentirali pri Gorski reševalni službi Kranj.

Sprva so poskusili s pristopom od zgoraj s prečne poti v Dolce, vendar je bil pristop prezahteven za zimske razmere, zato so ubrali drug pristop in po zahtevnem brezpotju prišli pod stene. »Nič več se ni zdelo logično. Posebej, ko se je v teh trenutkih še dokončno stemnilo, zajela pa nas je tudi tako gosta megla, da je premočen soj svetilk kvečjemu oteževal opazovanje okolice,« so opisali razmere.

»Naše najboljše smo poslali v sistem krušljivih skal in strmih trav, prekritih s snegom — v gosti megli pravcati blodnjak. Dva reševalca sta vstopila v smeri desno, trije pa malo kasneje še levo. Desna varianta se je po dobri uri muk in zahtevnih odločitev izkazala za pravilno in malo pred 19.00 sta se reševalca po vrvi spustila do premraženih planincev, ki sta čepela na zelo izpostavljenih drsečih travah, le kak meter stran od prepada,« so pri Gorski reševalni službi Kranj povzeli reševalno akcijo.

Planinca so takoj oblekli v topla oblačila in opremila s pasom ter se z njima po vrvi spustili preko skalnih skokov iz stene. »Ves čas je bilo potrebno oprezati tudi za podori padajočega kamenja, ki so nas večkrat neljubo opomnili, kako nemočen si v temni megli, ko ti samo zvok s poki sporoča, ali se neviden projektil bliža ali oddaljuje, veš pa ne, kam se pravzaprav sploh umakniti,« so opisali nevarno reševanje.

Z rešenima planincema so se nato spustili po zahtevnem brezpotju in ju malo pred 22.00 varno pripeljali v dolino. Planince, brez izdatnih izkušenj hribolazenja v zahtevnih zimskih razmerah opozarjajo, da odhodi v gore »predstavlja veliko tveganje in imajo žal lahko tudi usodne posledice. Če razmeram niste kos, je bolje, da ostanete na toplem in varnem v dolini,« so poudarili.