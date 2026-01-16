Plaz na Tirolskem vzel še eno življenje smučarja

Pri iskalni akciji, ki so jo sprožili po včerajšnjem snežnem plazu na območju smučarskega centra Ischgl v dolini Paznaun na Tirolskem, so dopoldne odkrili mrtvo osebo, poroča portal ORF. Najverjetneje smučarja, ki so ga pogrešali od včeraj, a identiteta še ni potrjena.

Truplo so odkrili izven območja zavarovane smučarske proge. Kako je včeraj prišlo do plazu, še ni natančno znano. Po navedbah policije tudi še ni stoodstotne gotovosti, da gre za pogrešanega moškega.

Plaz se je sprožil zahodno od vrha gore Bürkelkopf, na nadmorski višini okoli 2.495 metrov. Sprva je zaokrožila informacija, da je snežna plošča dosegla neposredno smučarsko progo, a tega niso potrdili. Plazovina oziroma točka, na kateri so odkrili umrlo osebo, je bila približno 20 metrov oddaljena od nje, je pojasnila predstavnica policije.

Sodeč po dnevniku Tiroler Tageszeitung je bil plaz dolg okoli 90 in širok okoli 60 metrov.

Danes pozno dopoldne so intervencijo na terenu zaključili.