Plaz usoden za še dva turna smučarja

Snežni plazovi na območju Alp so zahtevali še dve življenji. Umrla sta turna smučarja na območju gore Cornaccia v Valtellini v Lombardiji, za zdaj neidentificirana moški in ženska. Bila sta v dvajsetih letih.

Reševalce je poklical tretji smučar, ki ni bil poškodovan. Angažirani so bili gorski reševalci, gasilci in dva helikopterja iz Sondria in Bergama.

Čeprav na začetku letošnje zime ni padlo veliko snega, se je nevarnost snežnih plazov izdatno povečala v zadnjem mesecu.